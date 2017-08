Consommation: quels sont les produits qui ont le plus augmenté en 1 an?

Quels sont les produits que vous payez plus cher et moins cher qu’il y a un an ? Nous avons extrait une liste de cent produits (très) courants. Elle est issue du dernier rapport de l’Observatoire des prix. Si l’inflation a ralenti en Belgique, elle reste supérieure à celle des pays voisins.

L’écart se réduit entre la Belgique et ses voisins. L’inflation totale en Belgique s’est repliée au deuxième trimestre 2017 pour s’établir à 2 % en moyenne (contre 3 % au trimestre précédent). « Ce ralentissement s’explique essentiellement par une forte diminution du rythme de progression des prix pour les produits énergétiques et par une baisse des prix sur un an pour les produits alimentaires non transformés », explique Peter Van Herreweghe, conseiller général à l’Observatoire des prix.

