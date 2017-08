La météo du mois de juillet normale, selon les normes de l'IRM

Dans le détail, la température moyenne du mois fut de 18,6° (normale: 18,4°) à Uccle. Les maxima y ont atteint 23,1° (norm.:23,0°) de moyenne et les minima 14,0° (norm.: 14,0°). La température la plus élevée y a été de 29,5° (norm.: 30,7°) et celle la plus basse de 8,8° (norm.: 9,3°). Dans le reste du pays, la température la plus élevée a été constatée le 19 juillet à Lichtervelde avec 33,5°. La plus basse, 0,8°, a, elle, été mesurée le 13 à Elsenborn (Bütgenbach).

Le soleil a brillé à Uccle pendant 183h 34min (norm.: 200h 42min), ce qui constitue une durée d’insolation normale pour le mois.

Toujours dans la capitale, l’IRM a récolté un total de 58,3 mm de précipitations (norm.: 73,5 mm) en 18 jours (norm.: 14,3 j.). C’est le huitième mois d’affilée lors duquel l’on constate un déficit en la matière.

Les quantités régionales de précipitations mesurées dans le pays ont, quant à elles, varié autour des valeurs normales. Elles furent comprises entre environ 50% des normales dans le Tournaisis et 145% en Lorraine belge.

On a en outre compté 14 jours d’orage dans le pays au cours du mois passé (norm.: 13,3 j.) et la vitesse moyenne du vent fut normale (3,3 m/s (norm.: 3,2 m/s) à Uccle).