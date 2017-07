Neymar: du Barça au PSG, en passant par Shanghaï

Cette fois-ci, la presse catalane et française est unanime : le transfert de Neymar (FC Barcelone) au Paris Saint-Germain sera bouclé cette semaine, ce mardi ou mercredi au plus tôt. Actuellement en Chine en tournée promotionnelle, le Brésilien serait attendu dans la capitale française pour y signer un contrat de cinq ans, avec un salaire estimé à, au moins, 30 millions d’euros par an. Il devrait être présenté dans l’un des lieux les plus glamours de la ville.

Difficile à croire, difficile à dire, mais le feuilleton Neymar serait (enfin) sur le point de se conclure. « Enfin » car cette overdose d’épisodes à rebondissements n’avait plus vraiment de sens, le vrai et le faux étant devenus impossibles à discerner dans cette histoire. Selon la presse catalane et française, qui vont pour une fois dans le même sens, le Brésilien devrait être présenté cette semaine à Paris, dans un lieu exceptionnel de la ville. Les paris sont ouverts : on mise sur les Champs-Élysées ou le pied de la Tour Eiffel. À moins que le prodige brésilien n’effectue quelques jongles en face du musée du Louvre. Les autorités ont en tout cas, selon la radio Europe 1, autorisé le club à organiser un défilé dans les rues parisiennes pour présenter sa nouvelle muse. En 2012, le Suédois Zlatan Ibrahimovic avait, lui, pris un bain de foule à la place du Trocadéro lors de son arrivée en grande pompe au PSG. Si tout cela se confirme, Neymar pourrait même être présent pour la reprise de la Ligue 1, samedi face à Amiens (17h). Un beau cadeau pour les supporters qui attendent une première recrue phare lors de ce mercato estival.

Après avoir foulé le sol des États-Unis avec le Barça lors de la tournée estivale, Neymar a rallié la Chine ce lundi pour participer à divers événements promotionnels. Sous les feux des projecteurs et des micros de la presse chinoise et internationale, l’Auriverde n’a évidemment pas dévié de son mutisme au moment d’évoquer le transfert de l’été. « Nihao (« bonjour ») la Chine ! Je suis Neymar et je viens juste d’arriver en Chine. Je suis à Shanghai en ce moment. J’embrasse tous mes fans chinois, merci beaucoup pour votre soutien » auront été les seuls mots partagés sur Twitter par la star brésilienne. Rien de plus.

De toute manière, ce qui relevait de l’affaire d’état il y a quelques semaines est aujourd’hui un secret de Polichinelle : Neymar veut quitter Barcelone pour Paris qui va bien payer les 222 millions d’euros de clause libératoire. Entre un salaire de 30 millions annuels et une prime à la signature plus ou moins équivalente, ajoutés à la prime que touchera le père du joueur, le PSG ne va pas casser sa tirelire : il va en détruire plusieurs.