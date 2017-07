Attention : cette nuit, fermez bien les fenêtres, rentrez le linge... Bref, prenez toutes les précautions nécéssaires. Des orages et de fortes pluies sont attendus, annonce dans un avertissement l’IRM.

Alors que la France a placé 20 de ses départements en alerte orange pour des orgaes prévus ce soir et cette nuit (la Charente, la Côte-d’Or, le Loiret, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, l’Allier, les Ardennes, l’Aube, le Cher, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, l’Indre, la Marne, la Meuse, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, la Haute-Vienne et l’Yonne), l’Institut Royal Météorologique Belge fait savoir cet après-midi que trois provinces wallonnes devraient être touchées par de fortes pluies et des orages.

« Du 31/07 23H au 01/08 09H : Ce soir et cette nuit, des averses trainent sur le sud-est du pays. Localement, ces averses pourront être orageuses », indique ainsi l’IRM sur son site en pointant les provinces de Namur, Liège et Luxembourg.