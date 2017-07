Mons :la patinoire réduite de moitié pour Mons Coeur en Neige?

Nous ne sommes qu’en été, mais il est déjà l’heure de penser aux festivités d’hiver ! Un problème d’agenda se pose entre la foire d’automne et le marché de Noël. En fin de compte, la foire se tiendra du 10 novembre au 3 décembre et le marché de Noël ouvrira le 8 décembre.

La patinoire de Mons Coeur en Neige sera-t-elle amputée de la moitié de sa superficie pour cette 13 ème édition du marché de Noël ? C’est apparemment la seule option envisageable afin de régler les problèmes de calendrier qui se posent avec la foire d’automne.

Car même si nous ne sommes qu’en été, il faut impérativement résoudre ce souci de calendrier pour les festivités de fin d’année, tant appréciées par les Montois. Le problème provient de la date des commémorations du 11 novembre. Une année sur trois, elles tombent un samedi. Du coup, le marché de Noël ne se déroule plus que sur deux week-ends complets. Or le règlement communal exige qu’il y en ait trois. Respecter cet impératif provoque un conflit d’agenda avec la foire d’automne et Mons Cœur en Neige.

Notre article est à lire en intégralité sur la version digitale de La Province