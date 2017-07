A.M.

Les services de secours ont été appelés ce dimanche soir, vers 18h45, pour un accident de la circulation à hauteur de la sortie « Visé » sur l’autoroute E25 Liège-Maastricht. Un véhicule, seul en cause, a percuté un mur de protection de plein fouet. Les pompiers ont dû procéder à une désincarcération et deux personnes, grièvement blessées, ont été transportées en SMUR vers l’hôpital de Hermalle. L’une des deux, déjà très mal en point, est finalement décédée. La police de la zone Basse-Meuse, trois ambulances et deux camions de pompiers étaient sur place.

Jean-Hubert (PHOTO), la victime est un habitant d’Aubel.

Le véhicule, une Audi TT de couleur grise semble avoir fait un tout droit à la sortie, sur l’autoroute E25 dans le sens Liège-Maastricht. Il a percuté violemment un mur en béton de protection. Les deux passagers étaient bloqués à l’intérieur.