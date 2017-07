Mouscron crée la surprise en s'imposant 0-1 à Ostende

Mouscron, sauvé in extremis la saison dernière, a parfaitement débuté son championnat 2017-2018. Les Hennuyers picards sont allés s’imposer 0-1 à Ostende face à des Côtiers peu inspirés et qui ont terminé le match à dix après l’exclusion de Siani (82e), dimanche soir. Le but a été inscrit par le nouveau venu le Congolais Jonathan Bolingi à la 65e minute.

Après sa défaite à Marseille pour le premier match de son histoire en coupe d’Europe, Ostende recevait Mouscron en clôture de la première journée de championnat. Titularisé par Yves Vanderhaeghe, Nicolas Lombaerts effectuait officiellement son retour sur les pelouses belges. Dans une première mi-temps très fermée, la plus belle occasion fut à mettre à l’actif des Côtiers. Musona se présentait seul face à Butez mais le portier mouscronnois s’interposait. Mouscron, de son côté, était la meilleure équipe sur le terrain mais le dernier geste faisait défaut dans les combinaisons mouscronnoises.

Ostende débutait la deuxième période avec de meilleures intentions mais loupait une occasion trois étoiles. Musona devançait la sortie de Butez mais fusillait au-dessus malgré le but vide. Cependant, les Hurlus reprenaient le dessus sur les Côtiers et ouvraient méritoirement la marque. Olinga débordait sur la gauche et son centre trouvait Bolingi qui trompait Proto de la tête (65e).

Ostende mettait alors la pression sur la défense mouscronnoise mais les choses se compliquaient avec l’exclusion de Siani après une faute sur Amallah qui partait seul au but (82e).

Au final, Mouscron s’imposait 0-1 et rejoignait Zulte Waregem, Bruges, Charleroi et Saint-Trond en tête du classement avce 3 points, après cette journée initiale riche en surprises.

Anderlecht, le champion, a été tenu en échec à l’Antwerp (0-0), la Gantoise a chuté à Saint-Trond (3-2) et Genk n’a pu faire mieux qu’un partage (3-3) à domicile contre Waasland-Beveren.

La deuxième journée débutera vendredi prochain par un premier duel au sommet entre le Standard et Genk.