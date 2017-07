Le sculpteur Olivier Strebelle est décédé à l’âge de 90 ans, indique dimanche soir la RTBF. Ce Belge, membre de l’Académie royale de Belgique, fils du peintre Rodolphe Strebelle, a été professeur dans différentes académies et universités aux États-Unis et au Canada.

Il avait intégré l’Ecole nationale supérieure d’architecture et des arts décoratifs «La Cambre» à Bruxelles à 15 ans pour étudier la céramique et la sculpture. Il fonda avec Alechinsky, Reinhoud, Dotremont et Olyff les Ateliers du Marais à Bruxelles, centre du mouvement Cobra.

Olivier Strebelle a laissé son empreinte dans de grandes villes dont Bruxelles par l’installation de sculptures monumentales: «Le Cheval Bayard» à Namur (1953), «L’Envol» au ministère des Finances (1979), «Le Phénix 44» sur l’avenue Louise, le «Flight in Mind» à Brussels Aiport ou encore «La Vague» à Courtrai.