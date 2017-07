Anderlecht présente 23 joueurs aux supporters, Kara absent

Une absence a été remarquée, celle du défenseur sénégalais Kara Mbodj, l’un des Anderlechtois les plus convoités durant ce mercato. Kara, 27 ans, a été annoncé lors de la présentation des joueurs, mais, selon Anderlecht, était absent « en raison d’une maladie ». Le défenseur central n’a pas pris part à la séance de dédicaces. Coïncidence ou non, le manager Herman Van Holsbeeck n’était pas non plus présent lors de la traditionnelle journée portes ouvertes.

Le champion de Belgique a présenté 23 joueurs dont les nouveaux venus Matz Sels, Sven Kums, Pieter Gerkens, Henry Onyekuru et Sylvere Ganvoula.

Les plus applaudis ont été le buteur polonais Lukasz Teodorczyk et Leander Dendoncker. Le capitaine Sofiane Hanni, la recrue Sven Kums et l’entraîneur René Weiler ont également été fort demandés lors de la séance de dédicaces.

« L’adaptation s’est bien déroulée. Je connais la compétition belge, bien sûr, cela aide », a commenté Sels, prêté pour une saison par Newcastle.

Kums est de retour dans son club formateur. « Cela fait du bien d’être de retour dans cette équipe. Je me sens à la maison. J’habite à seulement cinq minutes d’ici », a expliqué l’ancien Soulier d’Or.

« Nous nous sentons à l’aise », a ajouté Gerkens, recruté de Saint-Trond. « La différence de niveau est réelle, mais ce n’est pas anormal quand tu arrives à Anderlecht. L’adaptation s’est bien déroulée et à l’entraînement cela va de mieux en mieux. »

Onyekuru a de grandes ambitions à Anderlecht. « J’espère pouvoir soulever le trophée du champion à la fin de la saison. Anderlecht est le plus grand club de Belgique et a les meilleurs entraîneurs, joueurs et staff technique du pays. »