France: le PSG de Meunier remporte le Trophée des Champions malgré un assist de Youri Tielemans pour Monaco (vidéos)

Le Paris Saint-Germain a remporté pour la cinquième fois consécutive le Trophée de Champions, la Supercoupe de France. C’est la septième victoire au total pour le PSG qui est venu à bout de Monaco 1-2 ce samedi soir à Tanger au Maroc. Les buts ont été inscrits par Sidibe pour Monaco (30e), Dani Alves (51e) et Rabiot (63e) pour Paris. Thomas Meunier (PSG) et Youri Tielemans (Monaco), auteur d’un assist, ont disputé toute la rencontre.

Les Champions de France pouvaient en effet remercier l’ancien Anderlechtois à la demi-heure de jeu. Sa passe en un temps en profondeur était parfaite et permettait à Sidibe d’ouvrir la marque d’un petit ballon piqué.

.@ytielemans with a wonderful assist in his first official game for Monaco: 1-0 ! 💪 pic.twitter.com/InqnchZgo4