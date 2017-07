Football (coupe): le RFB se qualifie au petit trot face à Flawinne (1-0)

Opposés à Flawinne, formation namuroise de P2, les Francs Borains ont assuré l’essentiel en décrochant leur ticket pour le deuxième tour grâce à un but de Makota, à l’heure de jeu. Mais que ce fut pénible !

Francs Borains 1

Flawinne 0

But : 62e Makota (1-0)

RFB :Corbeau, Mene, Vanderlin, Botoko, Mendy, Chaabi, Ficarra, Lai, Bailly (46e Guinot), Gangaï (46e Renquiin), Makota (75e Mathieu)

Flawinne : Absil, Colin, Clobert (78e Detilleux), Conti A et B., Joaris, Gihousse, Lemoine, Pinchart (68e Galloy), Tallier (55e Jashari), Kalfat

Avertissements :Kalfat, Colin

Arbitre :M. Lapierre

En première période, les Boussutois ont dirigé les échances à leur guise et ont réussi plusieurs fois à s’approcher du domaine adverse, mais ils avaient oublié la finition au vestiaire. Tirs mal cadrés ou déviés, quand ce n’était pas le piquet ou le gardien namurois qui s’interposait : les tentatives de Makota, Chaabi, Ficarra, Bailly et Mendy n’ont jamais abouti. Rebelotte après la pause, jusqu’à ce que Makota, à la réception d’un bon centre de Mendy, ouvre la marque. Par la suite, le gaspillage se poursuivit, mais sans gravité en fin de compte pour le RFB puisque Corbeau n’a jamais dû intervenir. Absil, le gardien de Flawinne, a en revanche évité un score plus lourd à ses couleurs.