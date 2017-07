Mons: braqué par 2 malfrats armés pour ses clés d'auto, Alan refuse d'obtempérer !

A.U.

Il était environ 3h20 du matin , dans la nuit de jeudi à vendredi, quand Alan et Elodie ont été réveillés par deux malfrats cagoulés et armés. Ils donnaient des coups de marteaux dans les fenêtres afin de pénétrer dans la maison. Leur but ultime : récupérer les clés de la VW Golf 7R garée devant l’habitation. Ce véhicule coûteux semble en effet la cible de nombreux voleurs. Mais Alan, le propriétaire, ne s’est pas laissé faire...