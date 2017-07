Stade national: Bart Verhaeghe ne démissionnera pas de ses fonctions de vice-président de l'Union Belge

Bart Verhaeghe a balayé d’un revers de la main la requête de l’association des supporters des Diables Rouges, 1895, qui réclamait sa démission de toutes ses fonctions à l’Union Belge de football (URBSFA). Il a bien « l’intention de continuer à occuper son siège à la maison de verre », a-t-il assuré à l’agence belga jeudi soir.

« Mon travail ici n’est pas terminé et me plaît », a-t-il confié. « Je ne vois vraiment aucune raison de m’en aller. Même si comme 1895, je déplore que ce dossier du stade national n’évolue pas dans le sens souhaité. Le projet est pourtant là. Mais ceux qui doivent le faire avancer, à savoir les autorités politiques bruxelloises et l’entrepreneur Ghelamco, ne le font pas progresser d’un pouce en me désignant à tort comme le grand responsable de cet immobilisme. C’est en effet à eux et pas à moi de bouger… »

Selon 1895 Verhaeghe joue un double rôle dans le dossier du stade national. Le président du Club Bruges s’opposerait à sa mise en œuvre pour contrecarrer le projet NEO sur le plateau du Heysel qui concurrencerait un autre projet, Uplace, dont il est partie prenante, à Machelen. « Les valeurs éthiques ont une grande importance à mes yeux et je défie quiconque de démontrer ces accusations absurdes et sans aucun fondement », réagit-il.