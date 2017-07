Tertre: 3 cambrioleurs malmènent une habitante de 93 ans

Ce jeudi, en pleine journée, trois cambrioleurs ont fait irruption dans la cour d’une habitante de 93 ans, à Tertre, dans la rue Defuisseaux. Un premier homme lui présente une carte qu’elle n’a pas le temps de lire et s’engouffre dans sa maison. Il est rejoint quelques minutes plus tard par deux complices, qui lui montrent eux aussi une carte.

La nonagénaire est surprise de voir débarquer ces trois hommes dans sa cour. Surtout qu’ils n’ont pas prononcé un mot ! Deux des complices ont distrait l’habitante pendant que le troisième fouillait la maison. Mais la dame s’est vite rendu compte du manège. Elle rentre alors chez elle et cherche après le voleur. Ne le trouvant pas tout de suite, elle se saisit de son téléphone pour appeler la police. Là, l’un des malfrats revient sur ses pas et lui arrache le combiné des mains, blessant la nonagénaire aux deux poignets.

Suite à cela, fort choquée, l’habitante n’a plus osé bouger. Pendant ce temps, les malfrats poursuivent leur fouille : armoires, tiroirs,... Tout y passe. Ils ont fini par quitter les lieux, à pied, d’après la dame. Elle s’est alors enfermée chez elle pour appeler sa fille à la rescousse. La police boraine a été prévenue et s’est rendue sur les lieux. Sur place, les policiers ont trouvé l’habitante en état de choc et des traces de fouilles au niveau de la chambre principale, notamment. Des bijoux ont apparemment été dérobés.

Un témoin qui travaille à proximité dit avoir vu une voiture déposer des gens avant de pénétrer dans la cour. Les images de vidéosurveillance d’une entreprise toute proche sont en cours d'exploitation.

A priori, les trois individus n’ont pas dit un mot, ce qui pourrait laisser penser qu'ils sont d'origine étrangère. Mais la police n’a aucune certitude sur cet aspect. La victime, fortement choquée, a été soignée.