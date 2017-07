Confrontation entre Murielle Bolle et son cousin dans l'affaire du meurtre du petit Grégory: "Chacun est resté sur ses positions"

La confrontation organisée vendredi à Dijon entre Murielle Bolle, témoin clef de l’affaire Grégory, et un de ses cousins n’a pas apporté de percée dans l’enquête, « chacun des protagonistes » étant resté « sur ses positions », a indiqué le procureur général Jean-Jacques Bosc.

Murielle Bolle « a réitéré qu’elle n’avait pas fait l’objet de violences », alors que son cousin « a confirmé ses déclarations », affirmant qu’elle avait été rouée de coups et amenée par sa famille à revenir sur son témoignage incriminant son beau-frère Bernard Laroche, a ajouté le magistrat, lors d’une courte conférence de presse, tenue à l’issue de trois heures de face-à-face.

Murielle Bolle a également affirmé qu’elle « ne connaissait pas » ce parent, « qui est quand même son cousin germain », a relevé le procureur.

« On est parole contre parole », a déclaré aux journalistes Me Jean-Christophe Tymoczko, qui défend le cousin de Murielle Bolle, entendu pour la première fois fin juin, 32 ans après le crime.

« Les deux discours ne concordent pas. De ce côté-là, on n’a pas beaucoup avancé », a résumé Me Jean-Paul Teissonnière, l’un des avocats de Murielle Bolle. « Le mythomane a encore frappé », a renchéri un autre de ses conseils, Me Christophe Ballorin.

Au coeur des investigations : la rétractation éclair, il y a plus de 32 ans, de celle qui était alors adolescente, après un témoignage accablant son beau-frère Bernard Laroche pour le rapt de Grégory, 4 ans, retrouvé mort dans la Vologne le 16 octobre 1984.

Selon le procureur général, qui a jugé que le cousin était un témoin « crédible », « l’information (judiciaire) se poursuit. Il y a une commission rogatoire et les gendarmes poursuivent les investigations ».

« Il y a une possibilité pour les témoins (qui le souhaiteraient) de faire une déclaration sous couvert de l’anonymat », a déclaré le magistrat en réponse à une question d’un journaliste.