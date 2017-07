Deux ans et 18 mois de prison pour avoir détroussé un jeune homme endormi à Lillois!

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné vendredi deux Bruxellois, Qasim A., né en 1982, et Yassine O., né en 1988, à respectivement deux ans de prison ferme et 18 mois de réclusion avec un sursis probatoire pour la moitié de cette peine. Tous deux écopent aussi d’une amende de 480 euros, laquelle est prononcée avec sursis pour Yassine O. Les prévenus étaient poursuivis pour avoir détroussé un jeune homme endormi à Lillois (Braine-l’Alleud).

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 12 au 13 mars 2017. Les deux hommes ont dépouillé un homme endormi à proximité d’un magasin de nuit. Ils ont ensuite tenté de forcer l’accès d’un commerce mais ont été repérés par une voisine. Cette riveraine a vu les prévenus qui essayaient de forcer la porte d’un magasin avec un pied de biche, et elle a appelé la police. Les agents sont arrivés rapidement et ont intercepté Qasim A. et Yassine O.

La même nuit, le duo avait été filmé par les caméras extérieures d’un magasin en train de faire les poches et de voler le sac à dos d’une personne endormie. Qasim A. a commis ces faits alors que 14 antécédents spécifiques figurent dans son casier judiciaire, et qu’il venait de sortir de prison. Son complice Yassine O. a également des antécédents: le sursis probatoire partiel qu’il a obtenu l’oblige notamment à entreprendre un suivi psychologique régulier.