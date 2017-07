Votre météo du vendredi: Nuages, averses et quelques éclaircies!

Les températures atteindront vendredi 18 degrés en Hautes Fagnes, 20 degrés à la mer et 21 ou 22 degrés dans le centre. Le vent de sud-ouest sera généralement modéré et à la Côte, assez fort avec des rafales de 50 à 60 km/ h.

Samedi, une perturbation glissera principalement sur la moitié nord-ouest de la Belgique avec de la pluie et des averses. Au sud du sillon Sambre et Meuse par contre, le temps sera sec une grande partie de la journée, avec même des périodes d’éclaircies. En fin d’après-midi et en soirée, quelques averses éventuellement orageuses pourront se former sur le relief. Les maxima varieront entre 20 degrés en Hautes Fagnes et 24 degrés en Lorraine, sous un vent modéré à assez fort de sud-ouest soufflant parfois en rafales de 40 à 50 km/ h. Le vent deviendra faible à modéré en fin de journée.

Dimanche, une perturbation traversera le pays d’ouest en est avec des averses qui prendront un caractère orageux en cours de journée. L’après-midi, le temps deviendra plus sec à partir du littoral et le ciel se dégagera provisoirement. Les maxima seront compris entre 19 et 24 degrés, sous un vent parfois assez soutenu.

Captures d’écran - IRM