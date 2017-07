Opération de contrôle «coup de poing» à la frontière à Quiévrain (vidéo)

C’est un impressionnant dispositif policier qui a pris le contrôle de la rue de Valenciennes à Quiévrain, ce jeudi en début d’après-midi. La zone de police des Hauts-Pays et la police nationale française avaient décidé d’organiser une opération de contrôle conjointe. Côté belge une quinzaine d’hommes avaient été déployés et un effectif similaire de l’autre côté de la frontière.

Tandis que les policiers belges postés à Quiévrain scannaient les véhicules qui affluaient vers la Belgique, à quelques centaines de mètres de là, à Quiévrechain, leurs homologues français observaient d’un œil attentif les voitures en partance vers l’Hexagone. « Notre zone comprend 55 kilomètres de frontière sur les 620 que la Belgique partage avec la France. Il est par conséquent impératif pour nous de travailler main dans la main avec nos collègues français. On observe par ailleurs qu’il y a une vraie demande de la part de la population pour que nous organisions ces contrôles, » a expliqué le commissaire Frédéric Carton, chef de corps f.f. de la police des Hauts-Pays. « L’objectif mené à travers cette opération ‘coup de poing’, c’est de montrer notre présence sur le terrain. »

La rue de Valenciennes à Quiévrain est réputée pour être un point de passage important entre la France et la Belgique. L’on se souvient qu’en novembre 2015, au lendemain de l’attaque du Bataclan à laquelle un certain nombre de ressortissants belges avaient participé, des contrôles intensifs avaient été menés de part et d’autre de la frontière à Quiévrain, en vue d’éviter l’exfiltration d’individus susceptibles de commettre de nouveaux attentats.

Cette fois, la problématique « terroriste » n’était pas spécifiquement visée. Les policiers se sont, plus largement, intéressés à vérifier que les véhicules et leurs conducteurs étaient en règle (immatriculation, assurance, permis, etc.) mais également que les occupants ne faisaient pas l’objet d’une ordonnance de capture.

L’alcoolémie, la possession d’armes ou de produits stupéfiants faisaient aussi l’objet de contrôles. Une tolérance zéro a été appliquée. Les contrôles se sont globalement bien déroulés.

Au total, côté belge, 38 véhicules ont été contrôlés et 25 personnes identifiées. Aucun conducteur n’a été pris sous influence. Une arme prohibée a été saisie. Seuls des infractions mineures ont pu être constatées.

Deux individus ont par ailleurs tenté de forcer le passage. Une équipe de la zone des Hauts-Pays s’est lancée à la poursuite du premier, qui a pu être interpellé un peu plus loin.

Dans le second cas, le véhicule du fuyard a été neutralisé grâce au déploiement de la herse. « Ce type d’opérations est très efficace. Nous essayons régulièrement d’en organiser avec nos voisins. Nous avons besoin des policiers belges car ils possèdent des informations que nous n’avons pas et vice versa, » a conclu le capitaine Michel de la police nationale française.