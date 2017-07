Attentats de Bruxelles: la chambre du conseil prolonge la détention préventive de quatre suspects

La chambre du conseil a prolongé de deux mois supplémentaires la détention préventive d’Ossama Krayem, Mohamed Abrini, Smaïl Farisi et Bilal El Makhoukhi dans le cadre de l’enquête concernant les attentats de Bruxelles et Zaventem commis le 22 mars dernier, a indiqué jeudi le parquet fédéral.

Mohamed Abrini, qui était recherché depuis les attentats du 13 novembre 2015 perpétrés à Paris, a été interpellé le 8 avril 2016 au square Albert à Anderlecht. Il a reconnu être l’homme portant un chapeau visible sur des bandes de vidéosurveillance, soit le troisième homme vu en compagnie des deux kamikazes de Brussels Airport, qui a abandonné le 22 mars dernier une valise bourrée d’explosifs à l’aéroport de Zaventem.

Mohamed Abrini a été inculpé de participation aux activités d’un groupe terroriste, d’assassinats terroristes et de tentatives d’assassinats terroristes dans le dossier relatif aux attentats de Bruxelles. Il a également été inculpé de participation aux activités d’un groupe terroriste et d’assassinats terroristes dans le dossier concernant les attentats de Paris.

Ossama Krayem, un ressortissant suédois originaire de Malmö qui était jusque-là connu sous le nom d’emprunt de «Naïm Al Hamed», a également été arrêté le 8 avril à Laeken. Il était présent dans le complexe City 2 lors de l’achat des sacs qui servirent lors des attentats. Juste avant l’attentat commis dans la station de métro Maelbeek, il a été filmé dans la station Pétillon alors qu’il discutait furtivement avec Khalid El Bakraoui, le terroriste qui s’est fait exploser à Maelbeek. Il a également donné à Khalid El Bakraoui un sac à dos avec lequel ce dernier s’est fait exploser.

Les inculpations

Ossama Krayem a été inculpé de participation aux activités d’un groupe terroriste et d’assassinats terroristes dans le dossier relatif aux attentats de Bruxelles.

Bilal El Makhoukhi a été interpellés le même jour que Mohamed Abrini et Ossama Krayem. Il est suspecté d’avoir aidé ces derniers à se cacher et a été inculpé du chef d’activités d’un groupe terroriste et de complicité d’assassinats terroristes.

Smaïl Farisi a été arrêté le 11 avril 2016 en compagnie de son frère Ibrahim, âgé de 27 ans. L’homme avait loué l’appartement de l’avenue de la Caserne à Etterbeek d’où sont partis Ossama Krayem et Khalid El Bakraoui le matin des attentats de Bruxelles et de Zaventem.

Les frères Farisi ont été inculpés de participation aux activités d’un groupe terroriste, d’assassinats terroristes et de tentatives d’assassinats terroristes, comme auteur, coauteur ou complice.