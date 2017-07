Anderlecht laisse partir Nuytinck à l'Udinese et part à la recherche d'un remplaçant

Âgé de 27 ans, Bram Nuytinck était à Anderlecht depuis l’été 2012 et possédait encore une saison de contrat au Parc Astrid. En cédant son défenseur central néerlandais, troisième dans la hiérarchie derrière Kara et Spajic, le Sporting Anderlecht a récolté une somme avoisinant les trois millions d’euros.

Avec le départ de Bram Nuytinck, le manager général anderlechtois doit trouver une nouvelle solution pour élargir son noyau. «L’idéal serait de trouver un joueur qui puisse évoluer tant au poste d’arrière gauche qu’au poste de défenseur central. Mais mon expérience me dit que ce type de joueur est cher et qu’il ne court pas les rues», a-t-il communiqué dans les travées du stade Constant Vanden Stock jeudi. «Un deuxième Uros Spajic serait parfait. Un joueur inconnu qui nous est d’abord prêté pour ensuite l’acheter à moindre coût. Entre-temps, nous pourrions céder Spajic pour plusieurs millions en Premier League. Nous avons une liste de joueurs intéressants. Le profil recherché est clair: un défenseur fort physiquement, qui peut également apporter des qualités techniques et footballistiques».