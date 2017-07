Le Libramontois Émile fait le buzz en défendant les scouts suite à la polémique (Vidéo)

Un camp de scouts liégeois à Fauvillers était décrié à cause des bouteilles de bières qui jonchaient la tente des dirigeants et des jeunes soi-disant livrés à eux-mêmes. Une information depuis démentie par la Fédération des scouts qui soutient ses animateurs. « Je sais de quoi je parle, j’ai été scout depuis les baladins et mon frère est cadre fédéral. Je pense qu’il s’agit ici d’un gros concours de circonstances. J’ai eu la femme qui a publié le post en ligne car je ne voulais pas qu’elle se sente visée par ma vidéo », explique Émile.

Le jeune homme pense en effet que les jeunes scouts ont enjolivé un peu l’histoire afin de se faire ramener au camp plus vite et grappiller ainsi quelques kilomètres à pied (qui usent énormément c’est bien connu). « Quand je vois les commentaires des anti-scouts qui pleuvent sous ma vidéo, je pense qu’il ne faut pas faire d’amalgames. Sur les milliers d’animateurs, il y a sûrement quelques dérapages mais il suffit de voir l’implication de tous les autres pour comprendre. Mon frère par exemple, prend ses soirées et ses jours de repos pour aller visiter les installations scoutes et tout ça bénévolement », insiste-t-il.

Une polémique qui aura tout de même permis de retrouver une nouvelle vidéo d’Émile Lecomte car le jeune homme avait mis cette activité en stand-by depuis février dernier où il s’était adressé à Donald Trump himself !