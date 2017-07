Cheval accroché à un van: voici la vérité derrière la vidéo qui fait scandale

Depuis plusieurs heures, la vidéo d’un cheval accroché et tiré par un van sur une petite route du Calvados fait scandale sur la toile. Et pourtant, selon le conducteur du véhicule, on est très loin de la maltraitance animale évoquée.

Depuis ce mercredi, tout le monde en parle : la vidéo d’un cheval qui court, attaché à un van, sur une petite route du Calvados, fait scandale. Plusieurs personnes ont même été plus loin et ont porté plainte auprès de la gendarmerie. Une enquête a d’ailleurs été ouverte pour « maltraitance animale ». Il faut dire que la pratique pose question. Et pourtant…

Bien placés pour prendre position sur le sujet, les responsables du site Equidia ont tenté d’en savoir plus sur ce qu’il s’était vraiment passé. Après avoir pris contact avec la dame qui avait filmé la scène, et qui a depuis supprimé la vidéo « pour ne pas faire d’histoire », ils ont réussi à identifier le conducteur du camion. Il s’agit d’un certain Jacques Enos, éleveur-propriétaire du cheval. Equidia explique que l’homme s’est présenté spontanément au commissariat lorsqu’il a vu qu’il était au centre du scandale et qu’il ne comprend comment on a pu en arriver là.

Interrogé par Equidia, l’homme a affirmé que ce qui était filmé n’était en rien de la maltraitance animale, mais plutôt… une partie de la rééducation de l’animal : « C’est la terrible magie des réseaux sociaux. Il ne s’agit aucunement de maltraitance, de torture ou je-ne-sais-quoi : en fait, c’est juste un traitement de rééducation prescrit par un vétérinaire à l’un de nos chevaux. En effet, l’auteure de la vidéo ne doit pas beaucoup circuler dans le coin, parce qu’il a été prescrit au cheval de parcourir chaque jour 5-6 km à 10, 12 km/h sur le bitume. Parce que le bitume, c’est une surface plane, et que pour bien le soigner, c’est ce qu’il lui faut. Alors ça amuse d’ordinaire beaucoup les gens d’ici, qui le connaissent et le voient régulièrement passer en footing derrière son camion. ».

L’homme, qui a décidé de porter plainte pour diffamation (il faut dire que cette vidéo est un sacré coup de pub, dans le mauvais sens du terme), a expliqué que si le cheval paraissait nerveux sur la vidéo, c’est parce qu’il n’avait pas l’habitude qu’une voiture reste si longtemps derrière lui, à une distance si proche. Un vétérinaire, contacté par Equidia, confirme que cette pratique est courante pour les chevaux : « C’est une pratique courante, que de prescrire à un cheval du trotting sur route ! Et je ne comprends pas ce qui est embêtant dans la vidéo : c’est moins dangereux que derrière un sulky, le cheval est plus libre, plus détendu. Et s’il vient à trébucher, le conducteur est attentif – il le sentira forcément – et ralentit en conséquence ! ».

Voilà qui met fin à la polémique.