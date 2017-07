Les incendies en voie d'être maîtrisés dans le Sud-Est de la France

Dans la zone de Bormes-les-Mimosas, dans le département du Var, le feu «n’est pas complètement fixé mais on est en train de gagner la partie», a indiqué à l’AFP le lieutenant-colonel Michaël Bernier de la direction de la sécurité civile. «La situation a évolué dans le bon sens mais il y a des reprises liées à des rafales de vent», a-t-il précisé.

Dans le département voisin des Bouches-du-Rhône, les trois incendies en cours sont «maîtrisés» et en cours de noyage, ont indiqué les pompiers du département à l’AFP. Ils restent néanmoins «sous surveillance active», ont-ils précisé, un vent d’ouest soufflant jusqu’à 35 km/h étant prévu.

Les secouristes luttaient pour le troisième jour consécutif contre le feu. Au total, «plus de 6.000 femmes et hommes» ont lutté depuis le début de la semaine contre les différents feux qui ont brûlé environ 7.000 hectares de végétation dans le Sud et provoqué l’évacuation de plus de 10.000 personnes.