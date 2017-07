Mauvaise nouvelle niveau météo: de la pluie et des nuages attendus jusqu'à dimanche au moins

Le ciel sera particulièrement nuageux ce jeudi, mais il fera sec dans la plupart des régions à l’exception du sud-est où un risque de pluie ou d’averse n’est pas à exclure. Les maxima oscilleront autour de 17 degrés en Hautes Fagnes et entre 21 et 22 degrés dans le centre du pays, selon les prévisions de l’IRM.

Le vent, modéré voire parfois assez fort à la mer, soufflera de secteur ouest à sud-ouest.

Ce jeudi soir, les dernières averses sur le sud-est quitteront le pays. Dans le courant de la nuit, le temps deviendra sec sur la plupart des régions avec une alternance de passages nuageux et parfois de larges éclaircies. Des averses pourraient toutefois toucher le littoral. Les minima seront compris entre 11 degrés en Hautes Fagnes et 16 degrés à la côte. Le vent, qui sera modéré et parfois assez fort à la mer, s’orientera de secteur ouest-sud-ouest, puis sud-ouest.

Vendredi, les nuages s’accumuleront à nouveau dans le ciel, accompagnés d’un peu de pluie par endroits. Le thermomètre affichera de 17 à 19 degrés en Ardenne et de 20 à 22 degrés dans les autres régions. Le vent sera modéré et soufflera de direction sud-ouest.

Les jours suivants seront marqués par le retour de la pluie et des averses. Un orage pourrait également éclater dimanche.