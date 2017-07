Le feu a pris dans un tas d’objets composé de télévisions, frigos et autres appareils électroménagers. Les pompiers ont lutté plus de huit heures avant de venir à bout du sinistre. Ils ont reçu l’appui de la protection civile qui, grâce à l’alimentation grandes longueurs, a pompé l’eau en Meuse.

La situation était délicate tant pour les hommes du feu que pour les automobilistes en raison de l’épaisseur de la fumée qui empêchait une circulation normale sur l’E25 et l’E40 toutes proches. Les accès via l’E40 et l’E25 vers l’Allemagne ont par ailleurs dû être fermés en cours de nuit.

L’origine est accidentelle : le feu a démarré dans un tas de déchets électriques dont on a enlevé les batteries pour, justement, éviter tout incendie. Visiblement, un ouvrier en a malencontreusement laissé une.

Le trafic a pu reprendre normalement peu après 08h00, a annoncé la police de Liège.

Les riverains ont quant à eux été confinés dans leurs habitations en raison des fumées, perceptibles jusqu’à Maastricht, selon les pompiers de Liège.