Des sièges se décrochent d'une attraction aux Etats-Unis: un mort et des blessés

Sept autres personnes sont blessées, dont trois sont dans un état critique, rapportent des médias américains sur base des informations fournies par les autorités de l’Ohio. Une vidéo postée en ligne montre la violence de l’accident, certains passagers de l’attraction étant projetés dans les airs, avant de retomber sur le béton.

L’inspecteur chargé de la sécurité des attractions a précisé mercredi que la structure avait fait l’objet de plusieurs vérifications, à différents stades, et que rien d’inquiétant n’avait été détecté. Le gouverneur de l’Ohio, John Kasich, a rapidement réagi, via Twitter, communiquant ses condoléances et promettant une «enquête complète». Il a été ordonné de «fermer toutes les autres attractions jusqu’à la tenue de contrôles de sécurité additionnels».

La foire venait d’ouvrir ses portes, l’accident ayant eu lieu lors du premier jour des festivités.

Selon la vidéo, l’attraction était constituée de différentes séries de sièges rassemblées autour d’un axe vertical, en rotation autour de celui-ci alors que l’axe effectue des mouvements de balancier éloignant les passagers de la terre ferme.