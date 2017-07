D3 amateurs: un défenseur français en test lors de la victoire des Francs Borains face à Cuesmes (6-0)

Francs Borains 6

Cuesmes 0

Les buts : Makota (2), Mathieu, Ficarra, Gangai, El Barkaoui

RFB 1 ère m-t : Corbeau, Mene, Vanderlin, Botoko, Mendy, Lai, Kouame, Mathieu, Chaabi, Renquin, Makota

RFB 2 e m-t : Allard, Debole, Evrard, Kobon, Herzallah, Guinot, Ficarra, El Barkaoui, Tanche, Galofaro, Gangai

Cuesmes 1 ère m-t : Gouthier, Giambaresi, Culquin, Chebaïki, Mosbah, Huart X. et R., Alaca, Koundousse, Toussaint, Gerin

Cuesmes 2 e m-t : Leclercq, Misonne B. et D., Debuisseret, Toussaint, Chebaïki, Huart X., Alaca B. et C., Lhoir, Santoro