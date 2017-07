Tax Freedom Day: les travailleurs belges libérés de leurs obligations fiscales ce jeudi

Belga

Les travailleurs belges fêtent ce jeudi le jour de leur libération fiscale et sociale, indique l’Institut Molinari dans une étude basée sur les données de l’OCDE, de EY et les statistiques nationales. Le jour de libération fiscale et sociale est le jour symbolique à partir duquel un salarié arrête théoriquement de payer des impôts à l’Etat et retrouve la liberté d’utiliser ses revenus comme bon lui semble. Les travailleurs belges, parmi les plus taxés d’Europe, arrivent avant-derniers, deux jours avant les Français.