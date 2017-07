Football: Quévy-Mons force l'URLC au partage (0-0)

Bien sûr, les hommes de Tibor Balog, parmi lesquels figuraient les anciens Dragons Baptiste Ulens, Kieran Felix, Ethan Poulain et « Momo » Dahmane, ont la plupart du temps monopolisé le ballon. Mais leur domination s’arrêtait là, car ils n’ont que rarement réussi à approcher le domaine de De Amicis en première période, de Polain en seconde. Les plus belles occasions furent même l’apanage du RAQM, via Duaby dès la 4e, et Bah, qui se heurta à un Cordier attentif à la demi-heure.

« Une première sortie encourageante », expliqua Christ Bruno. « Il y a encore du boulot, c’est sûr, mais nous n’avons pas encaissé, n’avons guère concédé d’occasions et n’avons pas de blessé à déplorer. Qui plus est, j’ai intégré un gars de la P1 et un U19 pour pallier certains forfaits, et ils ont tenu la route. Beaucoup de positif, donc ».