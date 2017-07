Rédaction en ligne

Le gouvernement fédéral va augmenter la taxe sur les boissons sucrées, introduite début 2016. Les accises sur les sodas seront en effet augmentées et rapporteront 75 millions d’euros aux caisses de l’État. Le prix d’une canette augmentera de deux centimes. Le hic, c’est que cette augmentation touchera aussi les boissons gazeuses sans sucre, qui contiennent un produit de remplacement, comme le Coca Light ou le Coca Zero. «Nous nous sentons pris pour cible», réagit l’Industrie des Eaux et des Boissons rafraîchissantes.