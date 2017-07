«Je suis en état de choc et je ne suis pas en état de réagir pour le moment. Ma fille est morte» a réagi auprès de nos confrères de HLN le père de la jeune fille, qui est séparé depuis plusieurs mois de son épouse médecin à l’hôpital universitaire de Louvain. L’enquête ne fait que commencer et pour éviter les regards curieux les pompiers ont bloqué la rue et placé une bâche pour masquer le bâtiment où la victime a été découverte.

La maman agée de 49 ans, suspectée d’avoir tué sa fille de 14 ans, a été interpellée dans l’après-midi à Louvain, a indiqué le parquet qui n’a pas souhaité détailler les circonstances des faits. Les devoirs d’enquête sont toujours en cours dans l’appartement de la Vaartstraat où l’homicide aurait eu lieu.

«Le corps de l’adolescente a été retrouvé vers 14h00 mercredi», a précisé Liesbeth Lekens, porte-parole du parquet louvaniste. «Le parquet a dépêché le laboratoire judiciaire et le médecin légiste sur les lieux, et désigné un juge d’instruction. Entre-temps, la mère de la victime a été interpellée.»

Selon divers médias, cette dernière était neurochirurgien à l’UZ Leuven et séparée de son époux depuis plusieurs mois. L’hôpital a fait savoir qu’il ne ferait aucune déclaration, dans l’intérêt du bon déroulement de l’enquête et en raison du caractère privé des faits.