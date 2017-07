Youri Tielemans présenté à la presse à Monaco: "J'espère pouvoir apporter une autre manière de jouer à l'équipe" (vidéos)

Youri Tielemans, débarqué à l’AS Monaco cet été pour 25 millions d’euros en provenance du Sporting d’Anderlecht, a été présenté à la presse mercredi. Le milieu de terrain de 20 ans s’est dit ravi de son intégration et espère pouvoir apporter son style de jeu à la formation monégasque.

« L’AS Monaco a montré beaucoup d’intérêt pour moi, le club a été concret et me fait confiance. J’ai apprécié le discours. Maintenant, j’ai envie de me montrer ici », a commencé Tielemans lors de sa présentation à la presse du côté de Monaco.

« J’espère pouvoir apporter une autre manière de jouer à l’équipe grâce à mes qualités de passes et de frappes. Ce sera à moi de montrer ce que je vaux sur le terrain », a-t-il ajouté.

Tielemans, 4 fois international avec les Diables Rouges, a également abordé la politique sportive de Monaco. « Tout le monde sait que le club veut attirer et faire progresser des jeunes joueurs, c’est une bonne chose. Ce n’est cependant pas l’assurance de terminer dans le top européen. Tout dépend du travail que vous fournissez. Je sais que je peux évoluer ici et passer un palier en Ligue 1, un championnat plus relevé qu’en Belgique à tous les niveaux. »

Le Bruxellois s’est montré ravi de ses premiers pas sur le Rocher. « Le staff technique et mes coéquipiers ont été très accueillants, tout est très positif depuis mon arrivée. Leonardo Jardim (l’entraîneur, ndlr) me parle beaucoup pour m’aider à bien m’adapter au système de jeu. Il sait où il veut aller et nous travaillons énormément les automatismes. »

Samedi, l’AS Monaco lancera sa saison par un duel déjà attendu contre le Paris Saint-Germain lors du Trophée des champions, disputé à Tanger, au Maroc. « Cette rencontre reste importante, histoire de bien lancer notre saison. On va tout faire pour la débuter par une bonne rencontre en tout cas », a ponctué Tielemans.