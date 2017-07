Hornu: il vole dans les sacs des employées du magasin

Ce mardi, un peu avant 11h, une vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter d’Hornu se retrouve nez à nez avec un individu dans le local prévu pour les employés. Celui-ci a volé dans le sac à main d’une des employées. La dame exige qu’il rende son larcin et s’en aille.

L’homme s’exécute et quitte le magasin à bord d’un véhicule noir de type break où l’attendait un complice. Les services de police ont été immédiatement avisés. La vendeuse a même pu communiquer le numéro de plaque. Une équipe, proche, a pris la direction indiquée, aidée par les caméras de surveillance de la police boraine qui ont rapidement repéré le véhicule des fuyards. Les policiers parviendront à bloquer le break avec leur combi au milieu de la chaussée. Ils exigeront l’arrêt du moteur et la mise en évidence des mains. Le conducteur remet alors son véhicule en mouvement, fait demi-tour et fonce sur un des policiers. Celui-ci n’aura pas d’autre choix que de se jeter sur le côté afin de ne pas se faire écraser. Les inspecteurs se lancent alors à la poursuite des suspects. Ils les interpelleront lorsque ceux-ci abandonnent leur véhicule pour fuir à pied. Les deux individus seront arrêtés. Après vérification, il apparait que le véhicule avait été volé à La Louvière la semaine dernière.