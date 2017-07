Météo: le temps sera généralement sec mais restera nuageux

Le temps sera généralement sec avec quelques belles éclaircies mercredi matin, sauf dans l’est du pays, où un risque d’ondée ou d’un peu de pluie persistera, selon les prévisions de l’IRM. Les températures maximales oscilleront entre 19 et 20 degrés en Ardenne et entre 23 et 25 degrés dans les autres régions.

Mercredi soir et pendant la nuit, le ciel deviendra très nuageux et une faible perturbation accompagnée de quelques ondées sporadiques ou un peu de pluie traversera le pays d’ouest en est depuis la Côte. Le temps sera plus sec dans l’ouest. Le thermomètre affichera entre 14 et 18 degrés, sous un vent modéré d’ouest-sud-ouest à sud-ouest.

Les jours suivants, il fera nuageux et plus frais, avec des températures se situant autour de 22 degrés. Jeudi, un risque d’averses ne sera pas à exclure dans le nord-ouest.