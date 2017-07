Décès de la «Lady Blue Eyes» Barbara, veuve de Frank Sinatra

Barbara Sinatra, la veuve du légendaire chanteur et acteur américain Frank Sinatra, est décédée mardi à l’âge de 90 ans. Elle s’est éteinte, entourée de sa famille et d’amis, dans sa maison de Rancho Mirage, en Californie, a indiqué à la presse le directeur du Barbara Sinatra Children’s Center.

Barbara et Frank s’étaient mariés en 1976. Il s’agissait de la quatrième union du crooner, qui avait précédemment épousé Nancy Barbato, Ava Gardner puis Mia Farrow. Les époux sont restés en couple jusqu’au décès de l’artiste en 1998.

Barbara, précédemment mariée à Robert Oliver puis à Zeppo Marx, le plus jeune de la fratrie de comédiens, a écrit un livre consacré à son histoire d’amour et sa vie avec Frank Sinatra, intitulé «Lady Blue Eyes, my life with Frank». Elle avait été mannequin dans ses jeunes années, puis s’était investie dans l’aide aux enfants victimes d’abus ou fragilisés. Un centre créé à Rancho Mirage, qui soigne et accompagne des enfants victimes d’abus, porte son nom. Le centre avait été fondé en 1986 par les époux Sinatra.