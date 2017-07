Il y a de plus en plus de fouines et de blaireaux dans nos jardins: les deux espèces sont protégées depuis 30 ans!

Pierre Martin

Marre de cette fouine qui fouine dans votre grenier ? Vous ne pouvez plus blairer ce blaireau qui dévaste votre pelouse ? Les deux espèces étant protégées, pas question de sortir la carabine. Taupier depuis 30 ans, Manu Lecocq est de plus en plus sollicité pour éloigner de votre propriété ces petits nuisibles qui causent d’importants dégâts.