Le MR et le CDH sont parvenus à un accord pour former un nouveau gouvernement wallon. Les présidents des deux partis, Olivier Chastel et Benoît Lutgen, ont présenté leur programme pour les deux années à venir lors d’une conférence de presse. Benoît Lutgen a notamment annoncé « une Wallonie sans diesel en 2030» pour les véhicules particuliers. «Les primes qui soutiennent encore le diesel seront supprimées», a encore annoncé le président du CDH.

Une Wallonie plus propre, plus respirable, cela passera par la refonte de certaines primes et l’abolition d’autres. Plus question de soutenir le diesel ! Sans prendre les gens en traître, le nouveau gouvernement annonce une lente évolution qui débouchera sur une décision radicale : une Wallonie sans voiture diesel en 2030. «La Région s’engagera dans une politique ambitieuse d’utilisation des carburants alternatifs (CNG, électricité, hydrogène…) et tendra pour les véhicules particuliers vers une Wallonie sans diesel en 2030.»