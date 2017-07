Si ce mercredi nous profiterons d’une de ces accalmies avec 3 à 5 heures de soleil et quasi pas de pluie et des températures entre 19° et 22° en Ardenne et de 23 à 25° à la mer et en plaine, il repleuvra quelque peu la nuit suivante.

Un air à nouveau plus frais envahira nos régions jeudi et vendredi toujours sous un ciel nuageux ou variable et quelques ondées, particulièrement pour vendredi après-midi,

Les maxima perdront 2 à 3 degrés pour ne plus dépasser une vingtaine de degrés sur les plages de la Mer du nord, 16 ou 17° sur les hauts plateaux ardennais et à peine 21 ou 22° en plaine.

De plus il y aura assez bien de vent de sud-ouest avec pointes entre 40 et 50 km/h sur le sud du pays et entre 50 et 70 km/h sur la moitié nord de nos régions.

Le prochain week-end il y aura d’abord encore du vent mais un air plus doux envahira à nouveau notre pays ,

Samedi il ne devrait pas y avoir beaucoup de pluie par contre, pour dimanche, nous revoyons l’arrivée de nouvelles précipitations assez importantes dans le courant de l’après-midi.

Les maxima atteindront 21 à 26° avant l’arrivée des pluies.

Lundi il devrait encore assez bien pleuvoir avant l’arrivée d’un temps plus changeant avec des éclaircies passagères.

Pour le reste de la semaine et donc le début du mois d’août nous devrions rester dans un flux océanique qualifié de doux pour la saison avec des températures diurnes généralement comprises entre 19 et 22° en Ardenne et entre 22 et 26° ailleurs,

Le type de temps restera assez variable avec de temps à autre quelques précipitations ,

Ce n’est qu’à partir de la fin de la semaine et le week-end du 5 au 6 août qu’une amélioration plus sèche ne pourra être envisagée.