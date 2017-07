Football: RFB-Cuesmes ce mercredi 26 juillet (19h) à Honnelles

En une semaine, les Boussutois ont déjà bien transpiré, foi de Nicolas Huysman. Ce mercredi, ils vont avoir une première récompense, sous la forme d’une joute amicale face à Cuesmes (P2). « À trois jours de notre entrée en coupe de Belgique contre Flawinne, ce match va permettre aux gars de jouer, de défendre et d’attaquer ensemble », confie le T1 du RFB, qui se dit satisfait du boulot accompli jusqu’ici. « Beaucoup de volume, avec ballons. Quant aux nouveaux, ils s’intègrent vite et bien. Un stage ? Je n’étais pas demandeur. Il n’est jamais facile de rassembler des gars qui viennent d’un peu partout. Et puis, il y a les obligations professionnelles. C’est bien de rester à la maison. Nous organiserons peut-être une journée de team-building, une pratique à la mode. À voir… »