La suppression de la téléredevance est inscrite « noir sur blanc » dans la nouvelle déclaration de politique régionale conclue entre le cdH et le MR: «La taxe dite de redevance télévision sera supprimée dans le cadre d’une réforme fiscale globale et d’économies structurelles permises par une meilleure efficience publique.»

Pour rappel, après le divorce entre socialistes et humanistes, le PS avait été bloqué au gouvernement wallon par le cdH sur la suppression de cette redevance de 100 euros par an et par ménage, qu’il proposait de compenser dans un premier temps par des recettes sur la régularisation fiscale et la réforme du bonus logement.

Le cdH se disait favorable à la suppression, mais reprochait au PS de ne pas l’avoir intégrée dans une réforme globale et de ne pas prévoir un refinancement structurel. Il avait expliqué préférer renvoyer la décision au prochain gouvernement avec le MR, qui en a fait son cheval de bataille depuis dix ans.