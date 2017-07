Sea Life sauve son premier petit phoque de l'été!

Le petit animal avait encore une partie de son cordon ombilical, ce qui implique qu’il n’avait pas plus de quatre jours quand les sauveteurs l’ont trouvé. Il a perdu sa mère et n’avait donc aucune chance de survivre dans le monde marin. Les petits doivent atteindre 15 kilos, et entre quatre et huit semaines, pour pouvoir vivre dans la mer sans leur maman, précise Manu Potin, en charge des soins au Sea Life.

Le rescapé va désormais reprendre des forces dans le parc avant de pouvoir être relâché dans son milieu natal.

En cas de découverte d’un animal de ce type, il est important de ne pas le toucher, il pourrait être simplement en train de se reposer. En présence de blessures apparentes, les soigneurs invitent les citoyens à prévenir la police.