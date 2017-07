Quaregnon: dans la dispute, il tue le chien qui voulait juste protéger sa maîtresse!

A Quaregnon à la cité du Campiaux, une dispute de couple a éclaté le week-end dernier. C’était vendredi dans la soirée. Pour protéger sa maîtresse, un chien s'est interposé entre elle et son ex-compagnon. Ce dernier, âgé de 31 ans, a donné des coups de pied et des coups poings au chien. Puis il a finalement pris un couteau de cuisine et a poignardé l’animal, provoquant sa mort !

L’auteur a ensuite pris la fuite. L'individu est recherché. Une plainte a été déposée ce lundi auprès de la police boraine.

L’homme est connu pour être habituellement violent avec son ex-compagne, âgée de 33 ans.