Incendies en Corse et dans le sud-est de la France: «Un bilan catastrophique» (photos + vidéos)

Après un lundi marquée par plus de 200 évacuations, la situation semble sur le point de se stabiliser dans le sud-est de la France, selon France TV Info.

Dans le Var, deux incendies sont toujours en cours. Le premier entre La Croix Valmer et Ramatuelle a déjà détruit 400 hectares. Il a fait quatre blessés parmi les pompiers. Le second, qui a démarré dans la soirée à Artigues, à l'est d'Aix-en-Provence, a déjà ravagé 250 hectares.

En Haute-Corse, le bilan de l'incendie près de Bastia s'est encore aggravé. Les pompiers luttent toujours contre les flammes et évaluent les destructions à 1800 hectares, selon France Bleu. Quelque 300 pompiers ont lutté toute la nuit contre les flammes.

L'A51, qui relie Aix-en-Provence à Manosque, a rouvert dans les deux sens de circulation ce matin, selon le PC mobilité de Radio France. L'autoroute avait dû être fermée hier en raison de l'incendie qui a ravagé 800 hectares dans le Vaucluse.

Sur France Info, ce mardi matin, le maire de Carros fait le bilan : « C’est catastrophique, c’est un paysage lunaire », a-t-il déclaré alors que 90 hectares de végétation est détruite.

