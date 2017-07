Météo: une journée pluvieuse et assez fraîche

Un coup de tonnerre n'est pas exclu dans l'après-midi sur l'est du territoire. Les maxima ne dépasseront pas 14 degrés en Hautes Fagnes et 21 degrés à l'ouest. Le vent, de secteur nord-ouest, sera modéré à parfois assez fort, avec des rafales pouvant atteindre 45 à 55 km/h.

En soirée, le ciel se dégagera sur l'ouest, tandis que des averses seront toujours possibles sur la moitié est du pays. Les minima seront compris entre 10 et 15 degrés.

Des averses pourront encore toucher l'est mercredi matin, avant un temps sec et une nébulosité augmentant depuis l'ouest. Pluies et averses traverseront ensuite le pays d'ouest en est en soirée et durant la nuit. Le vent sera faible à souvent modéré d'ouest à nord-ouest, revenant à l'ouest au sud-ouest.

Quelques ondées sont prévues jeudi, principalement au sud-est du pays, sous une nébulosité variable à parfois abondante. Le temps sera cependant généralement sec et le mercure atteindra autour de 20 ou 21 degrés dans le centre.

Le temps sera le plus souvent sec vendredi et samedi, malgré une nébulosité abondante. Le soleil devrait seulement se montrer un peu plus présent dimanche.