Ce sont nos confrères de Venezia Today qui révèlent l’information. Six touristes flamands, âgés entre 21 et 23 ans, s’amusaient à sauter d’un pont dans la cité des doges. Selon les médias italiens, les auteurs ont été rapidement identifiés grâce aux caméras de surveillance et arrêtés. Et le bourgmestre de la ville, Luigi Brugnaro, a demandé sur Twitter une punition exemplaire pour ces Belges afin qu’ils servent d’exemple pour d’autres touristes.

Nos compatriotes ont-ils dû passer la nuit au cachot ? Ce n’est pas clair, mais le bourgmestre a annoncé également dans la presse italienne qu’il enverrait une note à l’ambassade de Belgique à Rome, afin de sensibiliser les futurs visiteurs. Reste à voir si elle est arrivée…