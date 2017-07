Un Belge incarcéré en Egypte pour la mort de son épouse

Gregory V. et Sofie D. se sont mariés il y a quelques semaines avant de partir pour l’Egypte. Selon les médias égyptiens, le corps sans vie de la jeune femme a été retrouvé dans leur chambre d’hôtel de Charm el-Cheikh. La victime aurait reçu plusieurs coups violents, mais le contexte dans lequel ceux-ci ont été donnés demeure flou.

Le mari de la victime a été arrêté par les enquêteurs égyptiens. L’homme, sous l’influence, aurait frappé son épouse. Les médias locaux rapportent que la victime présentait des ecchymoses antérieures aux faits.

Gregory V. n’est pas un inconnu de la justice. Fin 2016, il avait comparu devant le tribunal correctionnel de Courtrai pour violence conjugale. Le prévenu avait alors affirmé qu’il avait diminué sa consommation d’alcool et menait une vie plus saine. Il doit une nouvelle fois se présenter devant le juge le 7 août pour répondre de rébellion et coups contre des agents de police.