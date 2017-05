Fantine Harduin, en haut des marches: Cannes c'est vraiment énorme

« Nous sommes arrivés, mon papa et moi, dimanche à l'aéroport de Nice où une hôtesse du festival de Cannes nous attendait. Dès cet instant, nous avons été pris en charge sans avoir à nous occuper de rien. Nous sommes arrivés à l'Hôtel Gray d'Albion (NDLR : l'un des grands palaces cannois) où nous avons été très gentiment accueillis. Le soir, on a été dîner sur le bateau d'Arte avec toute l'équipe du film que j'ai retrouvée dix mois après le tournage. Michael Haneke m'a assise près de lui. C'était énorme ! »

Lundi, journée – fleuve !

« Le lundi, à 10h00 du matin (!), on est venu me maquiller, me coiffer et m'apprêter dans la chambre d'hôtel pour le photocall officiel de présentation à la presse ! Toute l'équipe a été réunie en face de l'hôtel Majestic et nous sommes partis en limousine au palais qui se trouvait à 100 mètres de là (!) C'était déjà très impressionnant. Puis, il y a eu la conférence de presse où on m'a posé une question, à moi personnellement ! Je ne m'y attendais pas du tout puisque tous les journalistes s'adressaient à Michael Haneke, Isabelle Huppert et Jean-Louis Trintignant. J'ai parlé naturellement, avec le coeur, pour dire ma façon de voir les choses ... Nous avons ensuite déjeuné (tous ensemble) à l'hôtel Majestic et puis nous nous sommes séparés pour des interviews et des séances de « photos » personnalisées. La presse française s'est intéressée à moi, pendant toute l'après-midi. Ensuite, nous avons « fait un saut » à la Fédération Wallonie Bruxelles où la Ministre voulait absolument nous saluer. Malheureusement, nous avons dû partir très vite pour rejoindre les autres au dîner officiel avec la montée des marches.

La montée des marches

Après le dîner, nous sommes montés dans les voitures officielles, strictement positionnées en file avec des numéros. On a roulé 100 mètres puis on a attendu le signal. On s'est alors regroupé au pied des marches et on est monté tous ensemble, les uns à côtés des autres. Il y avait tellement de flashes, de cris, d'applaudissements ... Puis, on s'est installé dans la salle qui était archi-bourrée et on a regardé le film. A la fin, il y a eu une « standing ovation de 6 minutes, avec une caméra qui filmait l'équipe et balayait les visages des acteurs. A un moment, elle s'est arrêtée sur moi et les gens ont applaudi plus fort encore. Vous imaginez ! Mathieu (Kassovitz à même dit que grâce à moi « l'ovation » avait duré encore plus longtemps ! C'était énorme ! ».

Les conseils d'Isabelle Huppert

Au cocktail d'après film, beaucoup de gens m'ont félicitée et ont fait des « selfies » avec moi. Isabelle Huppert, qui n'avait pas vu le film avant m'a dit de très belles choses et m'a donné quelques conseil. Dominique Besnehard qui est très connu dans le milieu des acteurs (NDLR : l'ex-patron de la société d'agents Artmédia et aujourd'hui producteur) m'a offert sa collaboration et m'a proposé de m'aider pour avancer dans ce métier pour « qu'on ne m'embarque pas dans n'importe quoi ! ».

« La montée des marches, c'est énorme ! Le seul moment où je n'ai vraiment plus pensé à rien, où j'étais dans un autre monde, sur une autre planète ! Là, on commence doucement à reprendre nos esprits et à revenir à la réalité ».

Un selfie avec Will Smith

J'étais à la sortie du dîner de gala du 70ème anniversaire. Il y avait tellement de monde ! A un moment donné, Will Smith (qui est membre du jury) m'a regardée, a écarté les gens du protocole et est venu vers moi. Il m'a dit quelques mots en anglais que je n'ai pas bien compris puis il a demandé de faire une photo avec moi. Vous vous rendez compte : un selfie avec Will Smith ! C'est vraiment énorme ! ».

Et maintenant ?

La pression est retombée et on commence à respirer normalement. On va rester jusqu'à la fin de la semaine pour voir des films, aller à la plage, peut-être rencontrer d'autres stars. On espère aussi pouvoir assister, samedi, à la cérémonie de clôture. Peut-être que le film sera récompensé, même si la presse est plutôt mitigée. J'espère que Jean-Louis aura le prix d'interprétation : c'est un acteur tellement exceptionnel et c'est sans doute son dernier film !

Pour moi, le plus gros est fait mais le conte de fée continue ! J'ai vu la cérémonie officielle du 70ème anniversaire avec toutes ces stars, ces grands réalisateurs ... Je me dis qu'à mon âge, je pourrais être là pour celle du centième, ce serait cool, non !?! ».