Attentat de Manchester: la bombe était «puissante et sophistiquée» affirme le New York Times

L’analyse initiale de la bombe, sur la base des éléments photographiés et récoltés sur la scène du crime, ne permettent pas de déduire la quantité ou le type d’explosif qui composait la charge principale, mais laisse à penser qu’il s’agissait d’un engin artisanal fabriqué après «mûre réflexion et avec soin», écrit le quotidien américain.

Il publie en exclusivité huit photos montrant différents éléments de l’engin explosif du détonateur, à une batterie, en passant par des fragments d’un sac à dos bleu et des morceaux de métal et des vis.

A detonator, shrapnel and a battery: The Times got access to photos of materials found at the Manchester bombing https://t.co/92p2LDRpga