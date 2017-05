Décès de Pierre Seron, créateur de la BD les "Petits Hommes"

Après des études aux Beaux-Arts de l’Institut Saint-Luc, en compagnie de ses futurs confrères Walthéry, Dany et Pleyers, il débute professionnellement sous le pseudonyme de Foal, en assistant Dino Attanasio sur «Spaghetti» et «Modeste et Pompon», Mittéï sur «Indésirable Désiré» et les décors de «Ric Hochet», et Maurice Maréchal sur «Prudence Petitpas».

Il a ensuite travaillé en 1967 au «Journal de Spirou» et a créé simultanément la série les «Petits Hommes». Il crée aussi une série à gags dans les années 70 avec la «Famille Fohal», diffusée dans Pif Gadget.

«Sans délaisser ses personnages-vedettes, il entame dès 1977 une nouvelle série pour Spirou, ’Aurore et Ulysse’, rebaptisée plus tard ’Les Centaures’. Les albums se succèdent à une cadence soutenue, n’empêchant pas le dessinateur de devenir peu à peu son propre scénariste. Son goût prononcé pour l’expérimentation l’amène régulièrement à bousculer les codes de la bande dessinée classique, comme en témoignent le format horizontal des doubles-pages de «La planète Ranxérox», les fonds noirs de «Dans les griffes du seigneur», l’absence de couleurs dans «Le trou blanc», ou encore un ’cross-over’ entre sa série et celle de Gos, «Le Scrameustache», explique Dupuis.

Il avait publié le 44e et dernier épisode des «Petits Hommes» en 2011.