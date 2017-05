Attentat à Manchester: Kompany loue "l'esprit de Manchester"

Vincent Kompany s’est exprimé sur le site de Manchester City deux jours après l’attentat qui a touché la ville du Nord de l’Angleterre. « Nous sommes aux côtés de toutes les familles des victimes », a déclaré le capitaine des ’Citizens’ dans une vidéo.

« Nous sommes tous choqués et dévastés par cette attaque sur la ville de Manchester », a expliqué le Diable rouge. « Nous sommes aux côtés de toutes les familles des victimes et de tous ceux qui ont été touchés par ces événements. Néanmoins le véritable esprit de Manchester a pu briller grâce aux efforts de nos remarquables services d’urgence. Ceci témoigne du caractère de cette ville et du mode de vie que nous sommes prêts à défendre. Aucun mot ne réconfortera les familles qui ont perdu leurs proches, mais, au nom de Manchester City, de moi-même et de ma famille, je voudrais dire que nous sommes avec vous et que nous ferons tout notre possible pour vous aider. »

Le bilan de l’attentat est de 22 morts et 59 blessés.